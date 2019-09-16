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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde 5 milyonluk kayıp mazot iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

Çorlu şehir merkezinde toplu taşıma hizmeti veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Tekirdağ Ulaşım A.Ş.

Çorlu şehir merkezinde toplu taşıma hizmeti veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Tekirdağ Ulaşım A.Ş. (TEKULAŞ) bünyesinde yaklaşık 5 milyon liralık mazotun kayıp olduğu ileri sürüldü.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve bünyesinde yer alan bazıları resmi bazıları ise hususi plakalı 155 adet otobüsle Çorlu şehir merkezinde toplu taşıma hizmeti veren TEKULAŞ A.Ş.’de yaklaşık 5 milyon liralık akaryakıtın kayıp olduğu öne sürüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin konu ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğu ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Tekirdağ’da önceki gün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin durumu gündeme getirmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konunun yargıya intikal ettiğini belirterek herhangi bir açıklamada bulunmasının doğru olmayacağını ancak böyle bir durumun söz konusu olduğunu ve adli mercilerin gerekli incelemeleri yaparak gerekli işlemleri yapacağını kaydetti.
Konu ile ilgili olarak müfettiş görevlendirilmesinin de sağlandığı ve yapılan ilk incelemede kayıp kaçak mazot miktarının 700 tonu aşkın olduğunun belirlendiği ortaya çıktı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gerekli işlemlerin sürdürüldüğü de belirtildi.

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