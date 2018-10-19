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Tekirdağ Cezaevi personeli kampüste cami yaptırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun da içinde yer aldığı kampüste, cezaevi personelince yaptırılacak caminin temelleri atıldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun da içinde yer aldığı kampüste, cezaevi personelince yaptırılacak caminin temelleri atıldı.

Tekirdağ- Murat yolu üzerinde, aralarında F tipi 1- 2 ile T tipi 1- 2 cezaevi de bulunan kampüs girişinde, cezaevi personelince cami yaptırma kararı alındı. Personelin yanı sıra hayırseverlerin de desteğiyle yapılacak 550 metrekare büyüklüğündeki cami için bugün temel atma töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kırklareli Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ Adliyesi'nde görevli savcı ve hakimler, cezaevi personeli ve Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek katıldı. İpek'in okuduğu dualar sonrası kesilen kurbanın ardından temele harç katıldı. Cezaevi kampüs caminin yardımlarla kısa sürede bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.

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