TEKİRDAĞ CHP'li Öztrak Ekonomide bal gibi kriz var-1

CHP'li Öztrak Ekonomide bal gibi kriz var CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, son yılların en büyük krizinin yaşandığını ifade ederek, Seçime giderken Türkiye aslında son 20 yılın en önemli ekonomik krizlerinden de birini yaşıyor. Ama her ne hikmetse iktidar bir türlü ülkenin kriz içerisinde olduğunu kabul etmek istemiyor. İktidar görmezden gelse de yok dese de. Ekonomide bal gibi kriz var dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı, 2019 yılı Mart ayında yapılacak seçimler öncesinde Trakyalı belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarıyla Tekirdağ'daki bir otelde bir araya geldi. Yerel yönetimler, 2019 seçimlerine hazırlık ve değerlendirme toplantısında hükümetin ekonomik politikalarını eleştiren CHP sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın 'krizi' kabul etmediğini belirterek, Seçime giderken Türkiye aslında son 20 yılın en önemli ekonomik krizlerinden de birini yaşıyor. Ama her ne hikmetse iktidar bir türlü ülkenin kriz içerisinde olduğunu kabul etmek istemiyor. Aslında Türkiye gerçekten çok önemli bir kriz yaşıyor. Rahibi vermesine rağmen AK Parti, ekonomide sorun bir türlü durulmuyor. Sene başına göre dolar hala yüzde 50 daha değerli. Sene başında yüzde 13 olan hazine kağıtlarının faizleri, şuanda yüzde 26 ikiye katlanmış. İktidar görmezden gelse de yok dese de. Ekonomide bal gibi kriz var. Hiç şüphe yok ki ekonomiyi bu hale getiren, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının tek adam olma hevesidir, o çerçevede uyguladığı popülist politikalardır ve ülkenin içine girmiş olduğu otoriterleşme sürecidir dedi. Üretici fiyatlarıyla ilgili rakamlar vereceğini söyleyen Öztrak, Üretici fiyatları endeksi bunlar iktidara geldiğinde yüzde 30,8'di bu yılın Eylül ayında yüzde 46,2 arkadaşlar. Ama bakın hiç ekonomiyi konuşturmuyorlar. Biz ekonomi ile ilgili bir şeyler söylüyoruz görmezden geliniyor. Genel başkanımız bir şeyler söylüyor bütçe ile ilgili, anlatıyoruz durumun ne kadar vahim olduğunu gören yok. Neden Çünkü zannediyorlar ki, bu işi görmezden gelirlerse geçip gidecek. Bildikleri bu çünkü. Bakın büyüme rakamları, orta vadeli programda büyüme açıkladılar. Hedef bu hedef. Yüzde 2,3. Uluslararası Para Fonu Türkiye ile ilgili büyüme tahminini açıkladı,yüzde 0,4. Uluslararası finans enstitüsü bizimde üyesi olduğumuz oda Türkiye ile ilgili büyüme rakamlarını açıkladı dedi ki yüzde 0,9 daralacak Türkiye. Bunun adı ani duruştur. Seçime duran bir ekonomi ile gideceğiz. Dolayısıyla en çok anlatmamız gerek şeylerden biri, bu ekonomide ki sıkıntılardır dedi. Türkiye'nin çok sıkıntılı bir süreci bu iktidarın yönetiminde geçirdiğini öne süren Öztrak, Bir şeyler açıkladılar, 100 Günlük Eylem Planı. Mali durumu daha da bozacak. Ekonomiyi iyileştirmek yerine ekonomiyi daha da kötü hale getirecek. Sonra bir yeni ekonomi yaklaşımı diye damat olan bakan bir şeyler duyurdu. Arkasından yeni ekonomi programı adını taktılar yasal olarak orta vadeli programa ve hepsinin arkasından da enflasyonla topyekun mücadele programı ama baktılar ki, buda kesmeyecek. Ağustos ayında, Eylül ayında bu kadar yüksek enflasyon rakamları açıklayacak TÜİK başkan yardımcısını görevden aldılar. Ondan sonra da yüzde 10 indirim meselesini gündeme getirdiler. Ben size yapmak istediklerini söyleyeyim. Yapmak istedikleri şu. Bu ay açıklanacak enflasyon ile birlikte emeklilerin, memurların ve diğer çalışanların maaşları belirlenecek. Bu enflasyonu düşük açıklatmak istiyorlar. Onun için önümüzdeki bu süreci dikkatle izlemeli ve gereken noktada buna parti olarak tepki verebilmeliyiz buna hazırlıklı olmalıyız dedi. 'PARTİ ADINI İNKAR EDER DURUMDA' CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da iktidarın isminden yola çıkarak eleştirerek, Bu iktidar 2002 yılında 3 tane 'Y' ile mücadele edeceğiz diyerek geldi. Birisi yolsuzluktu, gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batmış durumdalar, hiç uzatmaya gerek yok. Dört tane bakanı hatırlatırım ben onlara, o dört bakan Yüce Divan'a neden sevk edilmedi hatırlatırım. Yüce Divan'a sevk edilmedi, suçsuz ise neden siyasi hayatları bitirildi, bunu da hatırlatırım. İkincisi neydi yasaklar, aranızda 'benim cep telefonum kesin dinlenmiyordur, bu ülkede her şey güllük gülistanlıktır' diye düşünen var mı 'Yasaklarla, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele edeceğiz' diye geldiler. Yoksulluk artık her evin kapısını çalar hale geldi. Partinin adı Adalet ve Kalkınma, adaletin olmadığını siz değerli katılımcılar Ankara'dan İstanbul'a 430 kilometre yürüyerek zaten hem iktidara, hem tüm Türkiye'ye gösterdiniz. Gelelim kalkınma tarafına, kalkınma tarafını az önce sayın Öztrak yapmış olduğu konuşmayla tarumar etti zaten. Kalkınma falan yok, parti adını inkar eder durumda. Parti 2001 yılında Türkiye'de seçimlere girerken ortaya koymuş olduğu programı, vaatlerini inkar eder durumda. Yani Adalet ve Kalkınma Partisinin bir hikayesi kalmadı şeklinde konuştu. Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.