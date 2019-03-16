HABER

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da gerçekleştireceği miting için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da gerçekleştireceği miting için tüm hazırlıklar tamamlandı. Miting öncesi kent genelinde ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşacağı alan ile çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.
Miting kapsamında Cumhuriyet Meydanı’na çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken araç geçişine izin verilmiyor. Miting için Tekirdağ’ın tüm ilçelerinin yanı sıra çevre illerden de yaklaşık 5 bin polis görevlendirildi. Çok sayıda sağlık ekibi de miting alanında yerini alırken üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti.
Miting alanına minibüslerle x-ray cihazları getirildi ve görevli basın mensupları çanta ve teçhizatları ile kamera ve fotoğraf makineleri x-ray cihazlarından geçirilerek alana alındı.
Vatandaşlar da tek tek üst aramasından geçirilerek alana alınırken, poşet ve benzeri malzemelerin miting alanına sokulmasına izin verilmedi.

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlarMansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar
İbrahim Kalın: Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirlerİbrahim Kalın: Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.