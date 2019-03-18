Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı: Zülküf Gezen intihar etti

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, terör hükümlüsü PKK'lı Zülküf Gezen'in, kendisini çamaşır ipiyle asarak intihar ettiğini açıkladı. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada 'Tecride karşı fedai eylemi' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK hükümlüsü Zülküf Gezen'in Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ndeki intiharıyla ilgili bazı internet siteleri ve sosyal medyada ortaya atılan, 'Tecride karşı açlık grevinde olan Zülküf Gezen'in fedai eylemi gerçekleştirdi' iddialarını yazılı açıklamayla yalanladı. Gerçeğe aykırı haberler nedeniyle açıklama yapılması gerekliliği doğduğu ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"16.03.2019 günü saat 23.57 sıralarında Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, PKK silahlı terör örgütü hükümlüsü olarak barındırılan Zülküf Gezen'in kendisini koğuş banyosunda çamaşır ipi ile asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edilerek, bilgi verilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İcra edilen soruşturma kapsamında; banyodan gelen sesler üzerine müteveffa ile aynı koğuşta bulunan diğer iki hükümlünün, şahsı ipten aldıktan sonra kurum idaresini haberdar ettiği, kurumda hazır bulunan 112 Acil ekibinin şahsa derhal müdahale ettiği ancak şahsın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Müteakiben adı geçenin cenazesi hastaneye kaldırılmış ve cumhuriyet savcısı nezaretinde otopsi işlemi icra edilmiş, olaya tanık olan iki hükümlünün de ifadeleri alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

"Bir kısım internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında ifade edildiği gibi sözde 'tecride karşı fedai eylemi' söz konusu değildir" denilen açıklamada Gezen'in kendisini asarak intihar ettiği vurgulandı.



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