Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Vefa Kartal' açıklaması

TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ölüm orucunda bulunan hükümlü Vefa Kartal hakkında yayınlanan haberler üzerine açıklama yaptı. Kartal’ın, kuruma verdiği dilekçesinde terör örgütü PKK’yı protesto etmek amacıyla ölüm orucuna başladığını ifade ettiği belirtilen açıklamada, "Hükümlü Vefa Kartal'ın kendisine tanınan yasal mevzuat uyarınca ailesi ve avukatlarıyla iletişimi sağlanmış, görüştürülmüş, hiçbir suretle görüşmelere kısıtlama konulmamıştır" denildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm orucunda olan Vefa Kartal ile ilgili bazı basın yayın organlarında, 'Hasta tutuklu Vefa Kartal'ın Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine dikkat çekmek ve hasta tutukluların durumunu gündeme getirmek için ölüm orucunu başlattığı, kardeşi Umut Kartal'ın görüşme talebinin ise son 5 günde reddedildiği' şeklinde çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü Vefa Kartal, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çekmektedir. Hükümlü, 06.07.2018 tarihinde kuruma vermiş olduğu dilekçesinde, 'PKK çetesi ve İmralı'nın talimatı ile 24 yıldır alçakça yöntemlerle devrimci kimliğine, onuruna ve ailesine saldırıldığını, yıllarca devrimci kimliği ve inancı uğruna bu alçakça saldırılara sabırla direndiğini, ancak PKK çetesinin alçaklıkta sınır tanımadığını, bu nedenle PKK çetesini ve İmralı'yı protesto etmek ve lanetlemek amacıyla 06.07.2018 tarihinden itibaren ölüm orucuna başladığını' belirtmiştir."

Hükümlü Vefa Kartal'ın görüşmelerinde hiçbir kısıtlama konulmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü Vefa Kartal ölüm orucunu başlattığı günden itibaren hafta sonları, resmi tatil günleri dahil her gün kilo ölçümü ve doktor muayenesi için kurum revirine çıkartılmak istenmiş, hükümlünün revire çıkmayacağını belirtmesi üzerine doktor tarafından odasında tedavi edilebileceği söylenmişse de; hükümlü hiçbir suretle fiziki muayeneyi kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bunun üzerine kurum doktoru tarafından hükümlüye B12 vitamini tedavisi düzenlenmiş ve ilaçları düzenli olarak herhangi bir gecikme gösterilmeksizin verilmeye devam edilmektedir. Kurumumuz Psiko-Sosyal servisi görevlileri, hükümlünün hiçbir talebi olmamasına rağmen haftada en az iki kez olmak üzere odasına giderek başlatmış olduğu ölüm orucuna son vermesi yönünde telkinlerde bulunmuş, ancak hükümlü, 'ölüm orucu eyleminin kurum idaresi ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, kurumda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, sevk dahil herhangi bir talebinin olmadığını, ölüm orucuna devam edeceğini' beyan etmiştir. Hükümlü Vefa Kartal'ın kendisine tanınan yasal mevzuat uyarınca ailesi ve avukatlarıyla iletişimi sağlanmış, görüştürülmüş, hiçbir suretle görüşmelere kısıtlama konulmamıştır. Tüm bu hususlar doğrultusunda kurum idaresi tarafından alınabilecek tam tedbirler ve yapılabilecek tüm görüşmeler eksiksiz olarak yapılmış, yapılmaya da devam edilmektedir."

