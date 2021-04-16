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  4. Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

16.04.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapılan kız çocuğuyla zorla birliktelik yaşadıkları iddia edilen 9 kişiden 7’si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 7 tutuklama

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2019 yılında yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle 9 kişi tarafından defalarca birliktelik yaşamaya zorlandığı öne sürülen C.A. başından geçenleri annesine anlattı.

EMNİYET'TE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra annesi ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye giderek şikayette bulunan 17 yaşındaki C.A., O.M. isimli şahıs tarafından ağaçlık bir alanda rızası dışında cinsel ilişki yaşadıklarını ve birliktelik sırasında kendisinin uygunsuz videosunun çekildiğini ifade etti. C.A.’nın uygunsuz görüntülerini çektiği öne sürülen O.M. cep telefonuna kaydettiği görüntüleri diğer şüphelilere de gönderdi.

ŞANTAJLA İĞRENÇLİK

Görüntülere ulaşan diğer şüphelilerin de ellerindeki görüntülerle C.A.’ya şantaj yaparak birliktelik yaşamaya zorladıkları iddia edilirken, şikayet üzerine polis ekipleri kısa sürede olayla ilgili soruşturma başlatarak, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

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7 KİŞİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyon sonrasında yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 9 kişiden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanırken R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Tekirdağ
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