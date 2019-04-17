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Tekirdağ'da 2 ayrı feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 02:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'da 2 ayrı feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İlk kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Huzur Evi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüleri henüz bilinmeyen 34 PN 1692 plakalı otomobil ile 22 AB 188 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası Turgay Çezik (36) hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Esat Günsever (28) ve Selçuk Karaca'nın (33) tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Diğer kaza ise, Malkara - Keşan yolu üzeri Karyem mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada Doğukan Doğan (25), Zeki Dinçer (69) ve Nihat İşcan (52) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Malkara Kaza

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