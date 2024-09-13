Tüm Türkiye’de infial yarattı! 2 yaşındaki Sıla bebek olayında çok konuşulacak 'pavyon' detayı! "Utanç verici bir olay"

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü S.Y.'nin (2) beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıkmıştı. Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan bebeğin annesi B.Y. ile komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocuklarının ardından, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. (33) ile komşusu K.A. (35) da tutuklanmıştı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre; annenin pavyonda çalıştığı, bebeğin babasının ise kim olduğunun belli olmadığı öğrenildi. Bebeğe cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerin çocukların da ailelerinin olmadığı, çocukların günlük işlerde, bazen de pavyonlarda çalıştığı öğrenildi.

Annenin yanındaki adamın bebeğe istismarda bulunup bulunmadığının şu ana kadar tespit edilemediği de edinilen bilgiler arasında yer alırken bebeğin darp edilmesine ilişkin ifadelerinde "Bebek iki defa yere düştü" denildiği öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN VE DARBEDİLEN BEBEĞİ ANNESİ HASTANEYE "UYANMIYOR" DİYE GETİRMİŞ

Aralarında bebeğin annesinin de olduğu 5 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturmada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Alınan bilgiye göre, anne B.Y, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesine götürdü. Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Malkara Devlet Hastanesinden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y'nin durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.

MUHTAR: "UTANÇ VERİCİ BİR OLAY"

Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, AA muhabirine, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi.

Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti.

Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti:

"Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.

Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."

ADLİ SÜREÇ

Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti. (AA)

NE OLMUŞTU?

Malkara'da yaşayan B.Y., kızı S.Y.yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan anne B.Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. B.Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edilen B.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde mahkemeye çıkarılan S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuğu da tutuklandı.

B.Y.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı S.Ö. ve bebeği evine bıraktığı K.A. da Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da şiddet ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin entübe durumda bulunduğunu, kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan, Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır