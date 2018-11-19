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Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı tespit edilen aralarında muvazzafların da bulunduğu; 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı aldı. Tekirdağ merkezli başlatılan operasyonda 25 ilde eş zamanlı gözaltılar başladı.

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve halen aralarında orduda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor çeşitli rütbelerdeki 20 subay ile 30 astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Tekirdağ merkezli 25 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı belirlendi. Başsavcılığın talimatı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı işlemlerine başladı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Tekirdağ

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Akp kendi içindekilerini neden yargılamıyor ondan sonrada çıkıp utanmadan hukuk devletiyiz derler
Kıran gibiler, bitmiyorlar. Üstelik bu kadar şeyden sonra akıllarını başlarına da almıyorlar! Bu saatten sonra FETÖ ile ilişkisini devam ettirenlerde ya hiç beyin yok; ya da zerre kadar iman ve vatan sevgisi!
Aynı ailede 1 öğretmen, bir asker, bir polis ve bir adliye çalışanı, ya da ikisi, üçü vs varsa bilin ki o aile FETÖ nün fedaisidir. Bakın bakalım bu tür ailelere, iyi inceleyin!
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