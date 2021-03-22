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Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

22.03.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hurda yığınına dönen otomobilden sağ çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çerkezköy-Çorlu yolu üzeri Kızılpınar ışıklar civarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan Zafer K’nın kullandığı otomobil ile Kızılpınar istikametine dönmek isteyen Hakan K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

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Savrulan otomobillerden biri ise kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa K. yönetimindeki araca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Zafer K. yaralandı.

Olay yerinde bulunanların haber vermesi ile 112 Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, 2 otomobil de hurda yığınına döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ

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