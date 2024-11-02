Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infial yaratmıştı! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

EKİPLER İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmış; soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına almıştı.

ANNE VE BABA TUTUKLANMIŞTI

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bebek ise devlet korumasına alınmıştı.

TUTUKLANAN BABA İNTİHAR ETTİ

Ülkede infial yaratan olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklanan babanın intihar ettiğini aktardı.

"HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Gürcün paylaşımında, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerine ye verdi.

"BABA VE EYLEMİ KAYDA ALDIĞI BELİRLENEN ANNE TUTUKLANMIŞTIR"

Öte yandan Gürcün konuya ilişkin ilk paylaşımında da şu ifadelere yer vermişti:

"Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bir bebeğe yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmayı Tekirdağ Barosu olarak yakından takip etmekteyiz. Bu kapsamda, baba ve eylemi kayda aldığı belirlenen anne tutuklanmış, bebeğin sağlık durumu iyi olup koruma altına alınmıştır.

"TÜM KURUMLARIN VE TOPLUMUN HASSASİYETLE HAREKET ETMESİ GEREKMEKTEDİR"

Bu vahim olay, çocuğun üstün yararının korunmasının ve çocuk haklarının güvence altına alınmasının taşıdığı kritik önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Toplumun en savunmasız kesimini oluşturan çocuklara yönelik her türlü istismara karşı tüm kurumların ve toplumun ortak sorumluluk bilinciyle ve hassasiyetle hareket etmesi gerekmektedir.

Tekirdağ Barosu olarak, çocuğun korunması ve etkin bir yargılamanın gerçekleşmesi için sürecin takipçisi olacağız"

TÜRKİYE GÜNLERCE SILA BEBEK İÇİN AĞLAMIŞTI

Ayrıca geçen günlerde yine Tekirdağ'da yaşanan bir olay herkesin kanını dondurmuştu. Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan ve dövülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin hastaneye "uyanmıyor" diye götürüldüğü öğrenilirken annenin savcılık ifadesi ortaya çıkmıştı. Anne, cinsel istismarı bebeğinin bezinden anladığını ancak kimsenin öğrenmemesi için sustuğunu belirtmişti. Sıla bebeğin cinsel istismara uğrayıp vefat etmesinin ardından yaşanan bu iğrenç olay da yine ülkede infiale yol açtı.