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Tekirdağ'da aileler arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Tekirdağ'da aileler arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ortalık bir anda karıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan kavga sonucu yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan C.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca iki aile arasında daha önce de kavga çıktığı öğrenildi.

Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

(İHA)

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Tekirdağ kavga bıçaklı kavga

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