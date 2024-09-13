HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekirdağ'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen anne ve kızının üstüne düştü

Tekirdağ'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen anne ve kızının üstüne düştü

13.09.2024 19:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çerkezköy'de binanın 5'nci katındaki dairenin balkonundan beton parçaları yolda yürüyen anne ve kızının üstüne düştü. Yaralı anne ile kızı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen anne ve kızının üstüne düştü

Olay, saat 17.45 sıralarında Çerkezköy'ün Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. A.D. ile kızı H.D., kaldırımda yürürken 5 katlı apartmanın en üst katın balkonundan kopan beton parçaları üzerlerine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Parçaların başına isabet ettiği anne A.D. ile bacağına isabet ettiği kızı H.D., yaralandı. Bölgede bulunanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KALDIRIM YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Polis ve zabıta ekipleri olay yerinde ve beton parçalarının koptuğu dairede incelemede bulundu. Kaldırım, şerit çekilerek geçişlere kapatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
En Çok Okunan Haberler
LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor!

LGS'de puanlar yeniden hesaplanıyor!

'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

'Gözaltı değil, misafirdim' dedi! Narin'in babası Arif Güran'dan ilk açıklama... Yapanlara beddua etti

Ben böyle bir anlaşma görmedim

Ben böyle bir anlaşma görmedim

Narin'in annesinin hareketi kafaları karıştırdı! 'Devlet istiyor, gizli' diyerek...

Narin'in annesinin hareketi kafaları karıştırdı! 'Devlet istiyor, gizli' diyerek...

Özgür Özel: "Ayşenur bu çağın 'Deniz Gezmiş'idir"

Özgür Özel: "Ayşenur bu çağın 'Deniz Gezmiş'idir"

Narin'in mezarındaki gelinliği kaldırdı, önlük ve çanta bıraktı

Narin'in mezarındaki gelinliği kaldırdı, önlük ve çanta bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.