Tekirdağ'da akılalmaz olay! Yolda yürüyen anne ve kızının üstüne düştü

Olay, saat 17.45 sıralarında Çerkezköy'ün Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. A.D. ile kızı H.D., kaldırımda yürürken 5 katlı apartmanın en üst katın balkonundan kopan beton parçaları üzerlerine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Parçaların başına isabet ettiği anne A.D. ile bacağına isabet ettiği kızı H.D., yaralandı. Bölgede bulunanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KALDIRIM YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Polis ve zabıta ekipleri olay yerinde ve beton parçalarının koptuğu dairede incelemede bulundu. Kaldırım, şerit çekilerek geçişlere kapatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır