Atatürk heykeline çirkin saldırıda yeni detay: Bahçeye boya kovasıyla gelmiş!

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan bir Atatürk heykeli ile 2 Atatürk büstüne boyayla hakaret içerikli yazılar yazan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu. İki yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldiği için boşaltıldı. Kullanılmadığı öğrenilen Nizamettin Demirdöven İlkokulu ile aynı mahallede bulunan Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve ilçe merkezindeki Opet Anadolu Lisesi'nin bahçelerinde bulunan Atatürk heykeliyle büstlerine ve duvarlara kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyayla hakaret içerikli yazılar yazıldı.

GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı AK Partili Hikmet Ata, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç saldırının yapıldığı okullarda incelemelerde bulunurken; sosyal medya üzerinden vatandaşlar olaya, tepki gösterdi. Savcılıkça soruşturma başlatılırken; CHP Tekirdağ İl Başkanlığı yöneticileri de Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Belediye görevlileri de Atatürk heykel ile büstlerindeki yazıları silip, duvarları yeniden boyadı.