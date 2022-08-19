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Tekirdağ'da belediye işçilerinin eyleminde gergin anlar! Kılıçdaroğlu alandan hızla uzaklaştı

19.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanı yüzlerce işçi, zam taleplerini yineleyerek üçüncü kez eylem yaptı. Gergin anların yaşandığı eylemde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin binasının açılışına gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aracıyla işçilerin olduğu alandan hızla ilerleyerek uzaklaştı.

Tekirdağ'da belediye işçilerinin eyleminde gergin anlar! Kılıçdaroğlu alandan hızla uzaklaştı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yüzlerce işçi, Ocak ayından bu yana dile getirdikleri zam talebini yinelemek için üçüncü kez eylem yaparak ücretlerinin iyileştirilmesi talebinde bulundu.

GERGİN ANLAR: HİÇ UTANMADAN ZAM İSTİYORSUNUZ

İşçiler Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelerek attıkları sloganlar ile tören alanına doğru yürüyüşe geçtikleri esnada bir vatandaşın "Asgari ücretin üzerinde maaş alıyorsunuz, size asgari ücret bile fazla. Hiç utanmadan zam istiyorsunuz" sözü ortalığı karıştırdı. Vatandaşın bu sözünü duyan işçiler, vatandaşın üstüne yürüdü. Her iki tarafın birbirlerine karşı bağırdığı olayda polis vatandaşı olay yerinden uzaklaştırdı.

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"KİMSE BİZİ DİKKATE ALMADI"

Yürüyüşlerine devam eden işçiler, toplanma alanında bir araya gelerek slogan atmaya devam ettiler. İşçiler adına konuşan Disk Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak, "Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Aylardır dile getirdiğimiz zam talebimiz kimse tarafından dikkate alınmadı. CHP Milletvekillerine gittik, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a gittik, Meclis Üyelerine gittik. Kimse bizi dikkate almadı. Biz hakkımız olan zammı istiyoruz ve mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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KILIÇDAROĞLU ALANDAN UZAKLAŞTI

İşçiler eylem yaptıkları sırada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin binasının açılışına gelen Kılıçdaroğlu'nun aracı işçilerin olduğu alandan hızla ilerleyerek uzaklaştı.

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Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Kemal Kılıçdaroğlu
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