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Tekirdağ'da bir binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 07:04 | Son Güncelleme

Çerkezköy ilçesinde, binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'da bir binada yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rüya Sokak'ta binadan duman çıktığını gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alarak, binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı meydana gelmezken binada maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Tekirdağ Çerkezköy

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