HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da dehşet! 'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da dehşet! 'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, dünür iki aile arasında gelin Y.Ç.'nin dövülmesiyle başlayan husumet, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada gelinin babası Celil Taşkıran (55) ile oğlu Cemil Taşkıran (36) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Çerkezköy'de, yaklaşık 2 yıl önce Ö.Ç. ile evlenen Y.Ç., ailesinin yanına giderek, kocasının, kendisini dövdüğünü öne sürdü. Bunun üzerine kadının ağabeyi Cemil Taşkıran, eniştesinin evine gidip, kız kardeşinin dövmesine tepki gösterdi. Taşkıran, "Bir daha kardeşimi döverseniz geri alacağım" deyince tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada evde bulunan 4 kişi, hafif yaralandı. Olayın tarafları gözaltına alınarak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GELİNİN BABASI VE AĞABEYİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu olay nedeniyle aralarında husumet başlayan iki ailenin fertleri, dün saat 23.00 sıralarında, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede yine bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda Celil Taşkıran ile oğlu Cemil Taşkıran ve Melik Taşkıran ile karşı taraftan Emrah Ç. ve Sefer Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastanelere götürdü. Sağlık durumu ağır olan Celil Taşkıran ile oğlu Cemil Taşkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığını belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesinin nedeni...Manisa'daki depremin İstanbul'da hissedilmesinin nedeni...
Metruk binadaki yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattıMetruk binadaki yangın mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy cinayet kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Valla ulke teksasi geçti bu ne hal ya önüne gelen adam olduruyor
adi insanları adlı kontrolle serbest bırakırsan.. sonuç bu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Konyaaltı Sahili açıklaması

Muhittin Böcek'ten Konyaaltı Sahili açıklaması

Kangal köpeğini alan geldi!

Kangal köpeğini alan geldi!

Silivri'de intikam cinayeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Silivri'de intikam cinayeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanmışlardı! Yunan askerlerinin yargılanmasına devam edildi

Yunan askerlerinin yargılanmasına devam edildi

Anneden kan donduran sözler: Oğlumun cennete gideceğini düşünerek yaptım

Kan donduran sözler: Oğlumun cennete gideceğini düşünerek...

İzmir'de yakalanmıştı! Yusuf Bekmezci için son dakika kararı

İzmir'de yakalanmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.