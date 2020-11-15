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  4. Tekirdağ'da dehşet! Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

Tekirdağ'da dehşet! Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

15.11.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da dehşet! Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Yakup Yüksel (34), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda, vücuduna 4 mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Yakup Yüksel’e, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Yüksel, ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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Silahlı saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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