Tekirdağ'da dehşet! Sokak ortasında ateş açılarak öldürüldü

Olay, gece saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen Yakup Yüksel’e, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Yüksel, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

