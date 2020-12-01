Tekirdağ'da dehşet! Tartıştığı eşini 5 yerinden bıçakladı

Olay, öğleden sonra Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet A. ile eşi Şükrüye A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

5 YERİNDEN BIÇAKLANAN KADININ DURUMU AĞIR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet A. eşini bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Şükrüye A. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yerinden bıçaklandığı belirlenen 1 çocuk annesi Şükrüye A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)



