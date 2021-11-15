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  4. Tekirdağ'da dehşete düşüren kaza! Arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı

Tekirdağ'da dehşete düşüren kaza! Arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı

15.11.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonuyla manevra yapılan araç, takla atarak orta refüje çarptı. Kazaya sebep olan araç sürücüsü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden uzaklaşırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi.

TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre S.T., aracı ile İstanbul’dan Tekirdağ’a doğru seyir halindeyken aracın yan yoldan D-110 Karayoluna çıkması sonucu araca çarpmamak için yolun orta bölümünde bulunan kaldırıma çarparak takla attı. Feci kazada araçta bulunan sürücü S.T. ve araçta yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı. Kazaya sebep olan araç sürücüsü ise arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye sevk etti.

EKİPLER ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay yerinde araştırmalarını yapan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olay yerinden kaçan aracın peşine düştü. Yapılan kamera ve PTS kaydı incelemesi neticesinde araç sürücüsü M.Ö. tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek. Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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