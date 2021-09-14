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  4. Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! Genç kadını bayıltana kadar darp etti

Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! Genç kadını bayıltana kadar darp etti

14.09.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde lokantada darp edilen bir kadın bayıldı. Kafa travması geçiren kadın tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi ise yakalandı.

Tekirdağ'da dehşete düşüren olay! Genç kadını bayıltana kadar darp etti

Olay, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada bulunan Bahar S. (34) adlı kadın ile tartışan şüpheli A.Ş., kadını darp etti. Aldığı darbelerin etkisiyle kaldırıma düşüp bayılan kadına ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sedyeyle ambulansa bindirilen kadın önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı daha sonra kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli A.Ş. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ
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