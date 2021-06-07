Tekirdağ’da elektrikler ne zaman gelecek? Çerkezköy, Çorlu, Saray, Kapaklı'da elektrik kesintisi

7, 8 ve 9 Haziran’da Tekirdağ Çorlu'da Reşadiye, Cemaliye, Çerkezköy'de İstasyon, Kapaklı'da Atatürk, Yanıkağıl, Saray'da Kavacık, Cumhuriyet, Edirköy, Sinanlı, Şarköy'de Uçmakdere, İstiklal, Malkara'da Allıışık Gözsüz Karacahalil Elmalı, Ergene'de Sağlık mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
TREDAŞ tarafından yapılan açıklamada planlı elektrik kesintisi kapsamında 7-8-9 Haziran tarihlerinde Tekirdağ'da bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
Tekirdağ bölgesine elektrik veren TREDAŞ'a Alo186 numarasından ulaşılabilir.
Mahalle Adı: İSTASYON MAHALLESİNİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ, ( MANİ SOKAK, YAMA SOKAK )
Tahmini Kesinti Süresi: 4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 08.06.2021 Salı Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 08.06.2021 Salı Saati: 14:00
Mahalle Adı: CEMALİYE MAH; FEHMİBEY SOK (CENGİZ YILMAZ "UYKU APNESİ"), AKINCILAR CAD,
Tahmini Kesinti Süresi: 9 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 08.06.2021 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 08.06.2021 Salı Saati: 18:00
Mahalle Adı: CEMALİYE MAH; FEHMİBEY SOK (CENGİZ YILMAZ "UYKU APNESİ"), AKINCILAR CAD, DR. TEKİN GÜRMAN SK, ESKİ HÜKÜMET CAD, SALİH OMURTAK CAD (YAPI KREDİ),
Tahmini Kesinti Süresi: 3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 08.06.2021 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 08.06.2021 Salı Saati: 12:00
Mahalle Adı: Reşadiye
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 02:00
Mahalle Adı: CUMHURİYET MAHALLESİNİN BİR KISMI (İNÖNÜ CADDESİ, AYSEL YENİDOĞAN, İSTİKLAL CADDESİ, HÜRRİYET SOKAK, NAİM SÜLEYMANOĞLU SOKAK, GÜNDOĞAN SOKAK, CUMHURİYET SOKAK, UZMAN SOKAK, ATATÜRK MAHALLESİNİN BİR KISMI (HİSAR SOKAK, DERYA SOKAK,ÖRNEK SOKAK,SİNAN SOKAK)
Tahmini Kesinti Süresi: 5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 08.06.2021 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 08.06.2021 Salı Saati: 14:00
Mahalle Adı: SARAY İLÇESİ KAVACIK MAHALLESİNİN TAMAMI
Tahmini Kesinti Süresi: 5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 14:00
Mahalle Adı: SİNANLI MAHALLESİNİN BİR KISMI ( KÖY KAHVESİ TARAFI, DEREBOYU TARAFI)
Tahmini Kesinti Süresi: 3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 09.06.2021 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 09.06.2021 Çarşamba Saati: 12:00
Mahalle Adı: EDİRKÖY MAHALLESİ, KARABÜRÇEK MAHALLESİ, YUVALI MAHALLESİ, DEMİRLER MAHALLESİ, KADIKÖY MAHALLESİ
Tahmini Kesinti Süresi: 5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 14:00
Mahalle Adı: YANIKAĞIL MAHALLESİNİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ, ( VELİMEŞE YOLU ÜZERİ AMASYALILAR BÖLGESİ )
Tahmini Kesinti Süresi: 7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 17:00
Mahalle Adı: Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi: 8.5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 08:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 17:00
Mahalle Adı: ATATÜRK MAHALLESİNİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ, ( ERBAY CADDESİNİN BİR BÖLÜMÜ, AŞIKLAR SOKAK, NEHİR SOKAK, NARİN SOKAK, NEZİH SOKAK )
Tahmini Kesinti Süresi: 8.5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 08.06.2021 Salı Saati: 08:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 08.06.2021 Salı Saati: 17:00
Mahalle Adı: YANIKAĞIL MAHALLESİNİN TAMAMI,KARAAĞAÇ MAHALLESİNİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ ( 51.SOKAK,52.SOKAK,53.SOKAK,56.SOKAK,81.SOKAK,85.SOKAK,87.SOKAK,97.SOKAK,98.SOKAK,99.SOKAK,100.SOKAK,1021. SOKAK,102.SOKAK,103.SOKAK,2 CADDE,TEKNOPRESS METAL, YAGLI TOHUMLAR, HALIL BEYENAL, BARTURNAK TURIZM NAKLİYAT )
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 11:00
Mahalle Adı: İstiklal Mahallesinde Manolya Sokak, Kutsal Sokak, Buket Sokak,Soylu Sokak.
Tahmini Kesinti Süresi: 5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 08.06.2021 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 08.06.2021 Salı Saati: 14:00
Mahalle Adı: Uçmakdere
Tahmini Kesinti Süresi: 4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 14:00
Mahalle Adı: ALLIIŞIK GÖZSÜZ KARACAHALİL ELMALI
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 07.06.2021 Pazartesi Saati: 13:00
Mahalle Adı: SAĞLIK; YENİ ÇEVRE YOLU VE ARITMA MEVKİİ, SAĞLIK; YENİ ÇEVRE YOLU VE ARITMA MEVKİİSAĞLIK MAH; EDİRNE CAD, ACEM SK, SAĞLIK MAH; D100 KARAYOLU KENARI, SAĞLIK MAH; D100 KARAYOLU KENARI, MARMARACIK OSB MAH; CCC SAKIZ MEVKİ, D100 KARA YOLU KENARI, MARMARACIK MAH; MARMARACIK ESKİ BELEDİYE KARŞISI,
Tahmini Kesinti Süresi: 4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi: 09.06.2021 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 09.06.2021 Çarşamba Saati: 13:00