Tekirdağ’da elektrikler ne zaman gelecek? Çerkezköy, Çorlu, Saray, Kapaklı'da elektrik kesintisi

7, 8 ve 9 Haziran’da Tekirdağ Çorlu'da Reşadiye, Cemaliye, Çerkezköy'de İstasyon, Kapaklı'da Atatürk, Yanıkağıl, Saray'da Kavacık, Cumhuriyet, Edirköy, Sinanlı, Şarköy'de Uçmakdere, İstiklal, Malkara'da Allıışık Gözsüz Karacahalil Elmalı, Ergene'de Sağlık mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

TEKİRDAĞ'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

TREDAŞ tarafından yapılan açıklamada planlı elektrik kesintisi kapsamında 7-8-9 Haziran tarihlerinde Tekirdağ'da bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.

TREDAŞ’IN TELEFON NUMARASI

Tekirdağ bölgesine elektrik veren TREDAŞ'a Alo186 numarasından ulaşılabilir.

ÇERKEZKÖY PLANLI KESİNTİSİ

Mahalle Adı: İSTASYON MAHALLESİNİN KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ, ( MANİ SOKAK, YAMA SOKAK )

Tahmini Kesinti Süresi: 4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi: 08.06.2021 Salı Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 08.06.2021 Salı Saati: 14:00

ÇORLU PLANLI KESİNTİSİ

Mahalle Adı: CEMALİYE MAH; FEHMİBEY SOK (CENGİZ YILMAZ "UYKU APNESİ"), AKINCILAR CAD,

Tahmini Kesinti Süresi: 9 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi: 08.06.2021 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?: 08.06.2021 Salı Saati: 18:00

Mahalle Adı: CEMALİYE MAH; FEHMİBEY SOK (CENGİZ YILMAZ "UYKU APNESİ"), AKINCILAR CAD, DR. TEKİN GÜRMAN SK, ESKİ HÜKÜMET CAD, SALİH OMURTAK CAD (YAPI KREDİ),