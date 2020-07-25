Tekirdağ'da eşini sokak ortasında darp etti

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet mahallesi Karagöz sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli bir şahıs, bir süredir eşi K.Ş.’ye şiddet uyguluyordu. Son olarak 24 Temmuz gece saatlerinde eşiyle sokakta tartışan F.K., karısı K.Ş.’yi darp etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, F.K.’yı gözaltına aldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

Kocasının şiddetine uğrayan K.Ş. ise baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının ve görgü tanıklarının şikayetleri üzerine dayakçı kocaya evden 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

İHA

