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Tekirdağ'da fabrikada yangın! Saatlerdir söndürülemiyor, gece gündüze döndü

30.03.2023 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Karanlığı gündüze çeviren yangın ilçede her yerden görülürken saatlerdir söndürülemiyor. Yangında fabrikanın duvarları ve çatıları tamamen çökerken, alevlerin başka fabrikalara sıçramaması için önlem alındı.

Tekirdağ'da fabrikada yangın! Saatlerdir söndürülemiyor, gece gündüze döndü

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın parfüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 02.03'de başlayan yangının büyümesi üzerine alevler metrelerce yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye arıcı sevk edilerek yangın söndürme çalışması başlatıldı. Gökyüzüne yükselen dev alevler, zifiri karanlığı gündüze çevirirken alevlerin etkisiyle üst üste patlama sesleri duyuldu.

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İtfaiye ekiplerince yangının yan taraftaki strafor fabrikasına sıçramaması için önlem alındı. Ayrıca polis ekiplerince güvenlik amacıyla yangının yaşandığı caddeye güvenlik şeridi çekilerek bütün giriş çıkışları kapatıldı.

DUVARLARI VE ÇATISI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Yangının etkisiyle fabrikanın duvarları, çatıları tamamen çökerken alevlerin arasında patlamalar halen devam ediyor. Meydana gelen yangın ilçenin her yerinden görüldü.

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4 saattir devam eden yangının meydana geldiği alanda gökyüzü adeta turuncu renge büründü. Fabrikada bulunan parfüm şişeleri yangını alevlendirerek itfaiyenin işini zorlaştırıyor.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ fabrika

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