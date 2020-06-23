Tekirdağ’da feci kaza! 1 ölü, 8 yaralı

Kaza, İstanbul-Tekirdağ yolunda Karaevli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul İstikametinden Tekirdağ’a doğru seyreden E.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü ile yandan ana yola girmek isteyen K.K. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil metrelerce sürüklenerek orta refüje çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ YAŞLI KADININ CESEDİ KARŞI BARİYERDE BULUNDU

Meydana gelen feci kazanın etkisiyle otomobilin sürücüsü K.K. ile birlikte bulunan 1 yolcu daha yaralanırken, aynı otomobildeki yaşlı bir kadın çarpışmanın etkisiyle otomobilin içerisinde yaklaşık 40 metre fırlayarak, karşı şeritteki bariyerlerin arkasına düştü. Kazaya karışan yolcu minibüsünün sürücüsü ve araçta bulunan 6 yolcu yaralandı.

KAZADA ARANILAN BEBEK EVDEN ÇIKTI

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Süleymanpaşa ilçesindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobilde yapılan incelemede bebek puseti çıkınca polis, jandarma ve olay yerinde bulunan vatandaşlar civarda arama gerçekleştirdi. Arama ve incelemeler esnasında bebeğin evde olduğu öğrenildi. Kaza esnasında karşı şeride fırlayıp bariyerleri aşarak hayatını kaybeden kadının kimlik tespitinde kadının 61 yaşındaki Elmas Y. olduğu öğrenildi.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu