HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

08.08.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, aracın sürücüsü ise ağır yaralandı.

Tekirdağ’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Nadim Sevinç idaresindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., (59) S.S., (55) Z.M.S. (20) ağır yaralanırken, E.T.S. (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S. ve Z.M.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesinden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bölgeye gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

2d9592da-e0cb-4597-8c87-82e06ec7f5cb

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin ettiNe olduğu ve nereden geldiği bilinmiyor! Datça'da köpükler tatilcileri tedirgin etti
PARTNERAltın kız Kylie! Çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdıAltın kız Kylie! Çıplak pozuyla hayranlarını meraklandırdı
Evde ölü bulunmuşlardı! Anne-kızın cenazeleri alındıEvde ölü bulunmuşlardı! Anne-kızın cenazeleri alındı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.