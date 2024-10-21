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Tekirdağ'da feci kaza! Alev topuna döndü, 5 kişi kaybetti... Kazadan hemen önce paylaşmış

21.10.2024 06:36
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan kazadan hemen önce otomobilde bulunan Cenk Varnalı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Tekirdağ'da feci kaza! Alev topuna döndü, 5 kişi kaybetti... Kazadan hemen önce paylaşmış

Korkunç kza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen tomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A.’nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı.

OTOMOBİL ALEV ALARAK YANDI

Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.’yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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KAZADAN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

Öte yandan kazadan hemen önce Cenk Varnalı'nın sosyal medyadan paylaşımı ortaya çıktı.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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