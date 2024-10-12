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  4. Tekirdağ’da feci kaza! Lüks cipte bulunan 2 doktor öldü, 2 doktor yaralı…

Tekirdağ’da feci kaza! Lüks cipte bulunan 2 doktor öldü, 2 doktor yaralı…

12.10.2024 11:59
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Tekirdağ’daki feci kazada biri profesör biri uzman iki doktor hayatını kaybederken 2 doktor ise yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü yetirdiği cipin istinat duvarına çarptığı kazada Prof.Dr. Nildağ Turgut ile uzman doktor Emel Ersöz yaşamını yitirdi.

Tekirdağ’da feci kaza! Lüks cipte bulunan 2 doktor öldü, 2 doktor yaralı…

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cipin istinat duvarına çarptığı kazada Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz yaşamını yitirdi, 2 doktor da yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kumbağ'ın Malkara ilçesi kavşağında meydana geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nildağ Turgut, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli Uzman Doktor Emel Ersöz, doktorlar, A.A.G. ve L.K., Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde düzenlenen kongreye katıldı.

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Doktorlar, kongrenin ardından L.K.'nın kullandığı 22 ADU 345 plakalı ciple evlerine gitmek üzere yola çıktı. Cip, virajında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

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Kazaya görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Prof. Dr. Nildağ Turgut ile Uzman Doktor Emel Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kadın doktor A.A.G. ile L.K. ise ilk müdahalenin ardından Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren 2 doktorun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

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Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Profesör Tekirdağ kaza
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