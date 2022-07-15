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  4. Tekirdağ'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Tekirdağ'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

15.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktöre arkan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

B.T. idaresindeki otomobil, Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde K.M.A'nın kullandığı traktöre çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü B.T. ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kumbağ-Tekirdağ yolunda bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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