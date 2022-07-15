Tekirdağ'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktöre arkan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
B.T. idaresindeki otomobil, Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde K.M.A'nın kullandığı traktöre çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü B.T. ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kumbağ-Tekirdağ yolunda bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. (AA)
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