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Tekirdağ'da feci kaza! Yoldan çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

05.01.2023 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye uçtu. Araçta bir kişi hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza! Yoldan çıkan araç dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. idaresindeki hafif ticari araç, Çerkezköy ilçesinden Çorlu ilçesine doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dereye uçtu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Aracın dereye uçtuğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu kısa sürede yetkili mercilere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, aracın sürücüsü A.B. ve aynı araçta bulunan A.K. ve G.D.B. olmak üzere 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

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DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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Kazada hayatını kaybeden İrem Çokbilir'in (21) cansız bedeninin morga sevki için bölgeye cenaze aracı çağrıldı. Savcılık incelemesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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