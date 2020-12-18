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  4. Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! Polisi görünce pencereden atladı

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! Polisi görünce pencereden atladı

18.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da bir eve gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, polisten kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kadın, apartmanın üçüncü kat penceresinden atlayarak yaralandı. Operasyonda kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, mahalledeki bir eve fuhuş operasyonu gerçekleştirildi. Çilingir yardımı ile eve giren emniyet ekipleri, 1 kişiyi gözaltına alırken 3 yabancı uyruklu kadın da gözetim altına aldı.

PENCEREDEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Operasyon esnasında polisi gören yabancı uyruklu bir kadın, evin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. 3. kattan atlayan kadın yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen kadın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Fuhuş yapıldığı iddia edilen evde arama gerçekleştiren polis ekipleri, cep telefonları ve nakit para ele geçirdi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, 3 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere gözetim altında tutuluyor.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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