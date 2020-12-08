Tekirdağ'da gece yarısı feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, gece yarısı D-110 yan yol üzeri Malkara girişi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden ilçe merkezine seyreden U.K. (47) yönetimindeki otomobil, aynı yöndeki S.K. (38) idaresindeki araca arkadan çarptı.

YARALIYI SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

Kaza sonrası sürücüler ile otomobilde bulunan C.K. (52) yaralandı. Yaralı C.K. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı. Yaralılardan C.K. ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)

