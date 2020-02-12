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  4. Tekirdağ'da gece yarısı panik anları! Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da gece yarısı panik anları! Mahalleli sokağa döküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 00:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da bir binanın zemin katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan bir köpeği de kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki Recai Aydınlı Sokak üzerine bulunan bir apartmanın zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Gece geç saatlerde 5 katlı apartmanın zemin katında dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi ile yangın kısa sürede söndürülürken yangında mahsur kalan bir köpekte itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bir mahalle sakini, “Biz bu apartmanda oturuyoruz. Komşunun zili basmasıyla aşağıya indik. Sesler duyduk ama fark etmedik. O esnada alevler yukarıya çıkmıştı. İtfaiyeler ve komşular gelene kadar hasar büyüdü. İçeride köpek vardı. İtfaiyeciler girip köpeği çıkardılar. Ama içerisi bitmiş” dedi. (İHA)

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Tekirdağ yangın

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