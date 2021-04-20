HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da gidişat kötü! Yoğun bakım doluluk oranı artınca uyarı geldi

Tekirdağ'da gidişat kötü! Yoğun bakım doluluk oranı artınca uyarı geldi

20.04.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en fazla arttığı illerden Tekirdağ'da, vatandaşların tedbirlere daha fazla uymasını istedi.

Tekirdağ'da gidişat kötü! Yoğun bakım doluluk oranı artınca uyarı geldi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 10-16 Nisan haftalık vaka sayılarına göre Tekirdağ'da 619,85 olan vaka sayısı 830,44'e yükselirken, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 73,5 oldu.

İl Sağlık Müdürü Kalkan, bazı vatandaşların hala salgınla mücadelede gerekli özeni göstermediğini söyledi.

Herkesin salgınla mücadelede üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "Toplu kullanılan alanlarda fazla vakit geçirme ve sosyal hareketlilik, virüs artışına yol açıyor. Vatandaşlarımız kapalı alanlarda uzun kalmamalı, maske ve mesafe kurallarına titizlikle uymalı. Şu unutulmamalı ki virüs, her zamankinden daha yoğun bir mesai içerisinde." dedi.

Kalkan, salgınla mücadelede aşının önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Devletimiz aşıyı ücretsiz karşılamakta. Aşı için yeteri kadar hastanelere gelindiğini söyleyemeyiz. Bunda bilgi kirliliklerinin de payı var. Her iki aşı da oldukça etkili. Kullanan insanlarda şunu görmekteyiz ki aşı yaptıranlardan hastanelere müracaat neredeyse yok denilecek kadar az. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, belirlenen kurallara uymaları, aşılarını mutlaka olmaları."

Kalkan, kentteki hastanelerde gerekli önlemleri aldıklarını ve yoğun bakımlarda sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hasta kişilere verilen ilaçları, usulüne uygun kullanmalarını istiyoruz. Çünkü bazı hastalarımız ilaçları kullanması gerekenden az kullanıyor, kimisi hiç kullanmıyor. Bu durum da hastalığın seyrini etkiliyor. Gerekli dikkati göstermezsek hafife aldığımız her hadise, bize pahalı faturalar olarak dönüyor. Yoğun bakım doluluk oranlarında da artış oldu, bizler bunun planlamasını yaptık. Yatak kapasitemizi artırdık ve herhangi bir sorun yaşamıyoruz."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorumHayalindeki ev kabusu oldu: Yemek yerken komşumun duş alışını görmek istemiyorum
'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi'Kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Dilek'i pozlarıyla kasıp kavurdu

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

Kısmi kapanma ne kadar etkili oldu?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.