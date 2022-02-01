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  4. Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada

Tekirdağ'da hatalı dönüşün feci kazayla bittiği anlar kamerada

01.02.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu ilçesinde kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile başka aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ve aynı zamanda Türkgücü Mahallesi yoluna bağlanan yol üzerinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüye göre, yolda kontrolsüz dönüş yapan otomobil ile Türkgücü istikametine seyreden otomobil çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bir anlık dikkatsizliğin kazaya yol açtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
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