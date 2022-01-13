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Tekirdağ'da iç acıtan görüntü! Terk edilmiş at, yol kenarında ölü bulundu

13.01.2022 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görenlerin içini acıtan olay Tekirdağ'da yaşandı. Sahibi tarafından terk edilen at, yol kenarındaki boş bir alanda ölü bulundu.

Tekirdağ'da iç acıtan görüntü! Terk edilmiş at, yol kenarında ölü bulundu

Tekirdağ'dan gelen görüntüler, yürekleri yaktı. Çorlu ilçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Hatip Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde boş alanda bir at ölü bulundu. Yoldan geçerken atı hareketsiz vaziyette, bitkin gören vatandaşlar üzüntü yaşadı. Haber verilmesi üzerine sabah saatlerinde bölgeye gelen belediye ekipleri, ölen hayvanı bulunduğu yerden kaldırdı.

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR KARE"

Ölen atın çekilen fotoğrafını görünce çok üzüldüğünü ifade eden Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği Başkanı Ahmet Güneş, “Maalesef baktığım bir fotoğraf karesi beni çok üzdü. Aç ve bitkin kalmış bir hayvanın ölümü vicdanları sızlattı. Ölen at, sahibi ya da birileri tarafından eziyet gördü mü? Yoksa ölüme mi terk edildi? Gerçekten çok acı bir kare. Bu kadar güzel bir ortamda bu hayvanın ölmesi reva mı? Çok yazık. Durum nedir bilmiyorum. Böyle bir şey olmasın artık biz bıktık. Fotoğraf karesinden gördüğüm kadarıyla hayvan bitkin düşmüş. Lütfen bütün insanlardan biraz olsun saygı bekliyorum” diye konuştu.

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(İHA)

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Tekirdağ
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