HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

01.11.2024 17:33
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
01.11.2024 17:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yüreğini kanatan Sıla bebeğin cinsel istismara uğrayıp vefat etmesinin ardından bir istismar haberi daha Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

AA-20241101-36079472-36079471-TEKIRDAGDA_CINSEL_ISTISMARA_UGRADIGI_IDDIA_EDILEN_BEBEGIN_ANNE_VE_BABASI_TUTUKLANDI

TUTUKLANDILAR!

Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

SILA BEBEK DE TEKİRDAĞ'DA CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYIP HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

fsdfdsdf

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Türkiye
En Çok Okunan Haberler
'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

'Vergi yüzsüzleri' belli oldu! Listede ünlü iş adamları da var: Cem Uzan'ın borcu...

Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Dev akaryakıt şirketi o firmanın Türkiye'deki tüm operasyonlarını satın aldı!

Şakalaşmak için su atınca daha da sinirlendi

Şakalaşmak için su atınca daha da sinirlendi

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Eğlence mekanında akılalmaz anlar

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.