Tekirdağ'da iğrenç olay! Erkek bebeğe cinsel istismar, videoyu anne paylaşmış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı.

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR!

Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bebek ise devlet korumasına alındı.

SILA BEBEK DE TEKİRDAĞ'DA CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYIP HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüştü. Yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır