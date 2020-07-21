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Tekirdağ'da iğrenç olay! Tarlada saklanırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ Hayrabolu'da kız yeğeni R.C.'ye (14), cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle aranan evli ve 2 çocuk babası T.K. (42), ayçiçeği tarlasında saklanırken yakalandı.

Tekirdağ'da iğrenç olay! Tarlada saklanırken yakalandı

Olay, 25 Haziran günü Malkara ilçesinin Temdezli Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen ay başka bir kentte yaşayan kadın, kızı R.C.'yi de yanına alarak ağabeyi K.K.'yı ziyarete geldi. Anne bir süre kaldıktan sonra, R.C.'yi kaz çiftliğinde dayısının yanında bırakarak evine döndü. Yaklaşık bir hafta boyunca çiftlikte kalan R.C.'ye dayısı T.K., cinsel istismarda bulundu. Annesinin yanına dönen R.C., dayısının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kızının ifadeleri üzerine jandarmaya giden anne, şikayette bulundu.

26 GÜN SONRA TARLADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı, pedagog ve avukat eşliğinde R.C.'nin ifadesine başvurdu. R.C. ifadesinde, dayısı T.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kızın ifadelerine üzerine çiftliğe giden jandarma ekipleri, T.K.'yı bulamadı. 2 çocuğu ve eşini bırakan şüphelinin kaçtığını belirlendi. Jandarmanın her yerde aradığı T.K., 26 gün sonra, dün kırsal alanda ayçiçeği tarlasında saklanırken yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda soruşturması tamamlanan T.K., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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