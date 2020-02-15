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Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 21:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Karaca hayatını kaybetti, Gökay Biçer de ağır yaralandı.

Tekirdağ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Karatepe, Ercan Karatepe ile Mustafa E. ve Hüseyin Karaca ile Gökay Biçer, arasından henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Karatepe ile Ercan Karatepe yanlarında bulunan av tüfeğiyle Karaca ve Biçer'in üzerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet etmesiyle yaralanan 2 kişi çevredekiler tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Hüseyin Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Biçer’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ SERBEST KALDI

Polis, olaya karışan Halil Karatepe, Ercan Karatepe ve Mustafa E.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil Karatepe ile Ercan Karatepe, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mustafa E. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ cinayet Silahlı kavga

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