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Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 13:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın iki otele düzenlediği operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen 16 yabancı uyruklu kadının da aralarında bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 20 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da iki otele fuhuş baskını: 36 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, ilçede iki otelde yabancı kadınların çalıştırılıp, fuhuş yaptırıldığını belirledi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN HABERLEŞİYORLARDI

Jandarma otelin yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alarak yaptığı izlemede, yöneticilerin güvenlik güçlerine yakalanmamak için telefon görüşmesi yerine whatsapp üzerinden haberleştiklerini tespit etti.

İKİ OTELE OPERASYON DÜZENLENDİ

Jandarmanın kurduğu özel ekiple, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, delillerin toplanmasıyla birlikte adli makamlardan alınan izinle, iki otele operasyon düzenlendi.

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Operasyonda fuhuş yaptırılan 16 yabancı uyruklu kadın ile aralarında otel yöneticilerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Otellerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 garsonun üzerinde ise 65 gram esrar ele geçirildi.

Fuhuş operasyonunda yakalanan 16 yabancı uyruklu kadın jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Gözaltına alınan 20 şüpheli de jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.
(DHA)

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