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Tekirdağ'da İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da, sosyal medya hesaplarından İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen M.B.K. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.B.K., tutuklandı.

Tekirdağ'da İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi yaralandı. Depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan M.B.K., depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu. Paylaşımın ardından polis ekiplerince yakalanan M.B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.

DHA

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