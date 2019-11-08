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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu! Hepsi süt fabrikası binasından çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 09:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir tesiste kaçak içki üretimi yapıldığını belirleyen ekipler, Saray’ın Sinanlı Mahallesi kırsalında yer alan ve daha önce süt fabrikası olarak kullanılan binaya baskın düzenledi. Baskında kaçak içki şişelemede kullanılan makineler, boş ve dolu içki şişeleri ile tonlarca kaçak içki ve sahte içkilerin şişelerine ait kapak ve etiketler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ve Saray İlçe Jandarma Bölük komutanlığı ekipleri Sinanlı Mahallesi’nde daha önce süt fabrikası olan bir tesiste kaçak içki üretimi yapıldığını bu içkilerin piyasaya sürüldüğü ihbarı alması üzerine harekete geçti. Saray Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine süt fabrikasına baskın yapan jandarma ekipleri içeride bir kısmı tankerler içerisinde şişelenmeyi bekleyen bir kısmı da şişelenmiş binlerce şişe kaçak olarak imal edilmiş olan rakı, votka ve viski ele geçirdi.

TESİS KURUP DAĞITIM AĞI OLUŞTURMUŞLAR

Fabrikaya baskın yapan jandarma ekipleri içeride içki dolum makineleri, içkilerin tutulduğu büyük depolar ile bidonlar ve sahte bandrol etiketleri de buldu.

Kaçak tesiste üretimi yapılan sahte içkilerin oluşturulan dağıtım ağı ve tesise ait kamyonetler ile İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Amasya ve Çorum gibi Anadolu illerine de sevkiyatının yapıldığı kaydedildi. Yaklaşan yılbaşı eğlenceleri nedeniyle kaçak içki üretimi yapılan tesiste üretimlerin de sevkiyatların da hızlandığı ve üretilen kaçak içkilerin bir bölümünün yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği kaydedildi.

İşletmeciliğini M.Ç.’nin yaptığı tesiste M.Ç. ile birlikte çalışan 3 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri toplamda 7 tonu aşkın kaçak içki ile kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeye el koydu. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ süt fabrikası kaçak içki

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