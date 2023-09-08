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Tekirdağ'da kahvehaneye silahlı saldırı! 1 yaralı

08.09.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da akşam saatlerinde bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaralanırken polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Olay sonrası kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da kahvehaneye silahlı saldırı! 1 yaralı

Olay, saat 19.50 sıralarında Muradiye Mahallesi Derman Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşı ile birlikte kahvehaneye giderek önce mekânın camlarını kıran Ö.D., daha sonra içeri girerek B.E.ye saldırıp silahla bir el ateş etti. Ö.D. ve yanındaki şüpheli, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı. Karnından yaralanan B.E. ise, olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi’ne, oradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

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GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ

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