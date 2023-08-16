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Tekirdağ'da kan donduran cinayet! Kız arkadaşını kablo ile boğarak öldürdü

16.08.2023 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 26 yaşındaki bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olan şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ümit I.'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Tekirdağ'da kan donduran cinayet! Kız arkadaşını kablo ile boğarak öldürdü

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda meydana geldi. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit I., İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi.

Kiralık evde ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmada Ümit I., Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

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SABAHA KADAR BEKLEDİ ARDINDAN TESLİM OLDU

Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit I., ardından emniyete giderek, olay anlatarak teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in öldüğünü belirledi.

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Talihsiz kadının cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ümit I.'nın ifadesinde, Adıgüzel’in ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kendisini kaybettiğini belirterek, olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. (AA-DHA)

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