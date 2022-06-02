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  4. Tekirdağ'da kan donduran olay! Bıçaklayıp, başında sela okudu

Tekirdağ'da kan donduran olay! Bıçaklayıp, başında sela okudu

02.06.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 36 yaşındaki Ercan Öztürk ile Metin K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin K. Öztürk'ü göğsünden bıçakladı. Olay sonrası Ercan Öztürk ağır yaralı halde yerde yatarken şoke eden anlar yaşandı. Metin K. Öztürk'ün başında sela okudu. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Metin K. ile ilgili soruşturma sürerken, yaralı adam hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da kan donduran olay! Bıçaklayıp, başında sela okudu

Olay, gece yarısı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak'ta meydana geldi. İlçede motosiklet tamirciliği yapan Ercan Öztürk, arkadaşlarıyla oturduğu sırada, yoldan geçen Metin K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K., üzerindeki 'kelebek' diye tabir edilen bıçakla Öztürk'ü göğsünden bıçakladı.

SELA OKUYUP KAÇTI

Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Öztürk, kanlar içinde kaldı. Bu sırada Metin K., ağır yaralı Öztürk'ün başında bir süre sela okuyarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Metin K. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Metin K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
senin selan okunmaz inşallah apdessiz gidersin
ülke ruh hastalarıyla dolu.

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