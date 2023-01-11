Tekirdağ'da 'karga' paniği! Şehrin üzerine kabus gibi çöktüler: Görüntüler korku filmlerini aratmadı

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku film sahnelerini aratmadı.

GÖKYÜZÜNÜ İSTİLA ETTİLER

Süleymanpaşa'nın semalarını akşam saatlerinde karga sürüsü kapladı. Karga sürüsü gökyüzünü diğer kuşlara adeta dar etti. Karga sürüsünü gören diğer kuşlar da kaçacak yer arayarak bir süreliğine evlerin çatılarına gizlendi.

Gökyüzünde karga sürüsünü gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce karga, Hitchcock'un 'Kuşlar' filmini akıllara getirdi. (İHA)





