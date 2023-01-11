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Tekirdağ'da 'karga' paniği! Şehrin üzerine kabus gibi çöktüler: Görüntüler korku filmlerini aratmadı

11.01.2023 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'dan gelen 'karga' görüntüleri gündem oldu. Süleymanpaşa ilçesinde gökyüzünü kaplayan yüzlerce karga, vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu. Gün batımında ortaya çıkan çok sayıda karga nedeniyle ilçe halkı şaşkınlık yaşadı. İşte korku filmlerini aratmayan o görüntüler...

Tekirdağ'da 'karga' paniği! Şehrin üzerine kabus gibi çöktüler: Görüntüler korku filmlerini aratmadı

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan karga sürüsü korku film sahnelerini aratmadı.

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GÖKYÜZÜNÜ İSTİLA ETTİLER

Süleymanpaşa'nın semalarını akşam saatlerinde karga sürüsü kapladı. Karga sürüsü gökyüzünü diğer kuşlara adeta dar etti. Karga sürüsünü gören diğer kuşlar da kaçacak yer arayarak bir süreliğine evlerin çatılarına gizlendi.

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Gökyüzünde karga sürüsünü gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce karga, Hitchcock'un 'Kuşlar' filmini akıllara getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ karga

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