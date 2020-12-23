HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

23.12.2020 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tekirdağ'da kayıp liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Elif Eylül Ş.(15), bugün Kapaklı ilçesindeki evde polis tarafından bulundu. Elif Eylül Ş.’nin bulunmasının ardından 4 kişi de gözaltına alındı.

Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Eylül Ş., 25 Kasım'da iddiaya göre, annesinin kendisini dövdüğü gerekçesiyle evini terk edip, kayıplara karıştı. Ailesi, her yerde arayıp, bulamadığı kızları için emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı kızın günlerce bulunamaması üzerine annesi Hayriye Ş., televizyon kanalındaki programa katılıp, Elif Eylül'ün bulunmasını istedi. Anne Hayriye Ş., kızını dövmediğini belirterek, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

ddcd7af747abc6e6aad21b9aa33dcc6f

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü, Elif Eylül Ş.'yi bulmak için özel ekip kurdu. Ekip, teknik takip ve cep telefonları kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada, kızın Kapaklı ilçesinde bir evde bulunduğunu tespit etti. Evde arama yapan polis, kayıp olan Elif Eylül Ş.'yi 28 gün sonra buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Elif Eylül Ş., herhangi bir sorunun bulunmadığı belirlenerek, ailesine teslim edildi.
Polis, ayrıca kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen S.Y.'nin (19) de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Kendisine yemek verilen sokak köpeği sevincinden ağladıKendisine yemek verilen sokak köpeği sevincinden ağladı
1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!1072 işçi alımı sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Kendisine yemek verilen sokak köpeği sevincinden ağladı

Kendisine yemek verilen sokak köpeği sevincinden ağladı

Polis memuru görev sırasında tanıştığı küçük kızı evlat edindi

Polis memuru görev sırasında tanıştığı küçük kızı evlat edindi

Şoke eden görüntü! Uyuşturucuları tuvalet deliğine gizlemişler

Şoke eden görüntü! Tuvalet deliğine gizlemişler

'Pes' dedirten sözler! 'Abimi kaybettim ama koronavirüse inanmıyorum'

'Pes' dedirten sözler! 'Abimi kaybettim ama...'

Hatay ve çevresinde korkutan deprem

Hatay ve çevresinde korkutan deprem

Maltepe'de özel hastanede korkutan yangın

Maltepe'de özel hastanede korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.