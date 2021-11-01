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Tekirdağ'da korku dolu anlar! Evi kurşun yağmuruna tuttu

01.11.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen şahıs tarafından bir ev kurşunlandı. Kurşunlanma anları ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Tekirdağ'da korku dolu anlar! Evi kurşun yağmuruna tuttu

Olay, Muratlı ilçesinde Kurtpınar Mahallesi 59. Sokak No. 42 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut T.’ye ait eve akşam saat 21.23’de otomatik av tüfeğiyle ateş açan kimliği belirsiz saldırgan, daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, evde yaşayanlar panikle 155’i arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Evin cam ve tavanlarına isabet eden saçmalar ise olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Kurşunlama anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ silahlı saldırı
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