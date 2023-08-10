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  4. Tekirdağ'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı... O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

Tekirdağ'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı... O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

10.08.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.G. idaresindeki yolcu otobüsü, D-110 karayolunda sola dönmek isteyen T.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, sürücü T.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçta yaralanan M.T. ve E.Ç. hastaneye sevk edildi.

Otobüs sürücüsü C.G. ise cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Tekirdağ kaza

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